Курс валют в банках та обмінниках: євро подорожчав, а долар знизився

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 2 квітня, знизився на 7 копійок і становить 44,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 23 копійки і складає 51,13 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,43 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,75 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,61 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,86 грн/євро, а курс продажу - 50,60 грн/євро.

Національний банк України встановив на 2 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,78 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 14 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,82 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила одразу 37 копійок.

Долар демонструє найкращий місячний результат із вересня 2022 року на тлі війни на Близькому Сході, яка дестабілізує енергетичні ринки, погіршує економічні прогнози та змушує інвесторів вкладатися в головну резервну валюту світу.

