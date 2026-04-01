Євро дорожчає, долар слабшає: офіційний курс валют на 2 квітня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,82 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 2 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,78 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 14 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,82 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила одразу 37 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,81/43,84 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,86/50,89 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 1 квітня зріс на 2 копійки і становив 44,12 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,58 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складав 50,90 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,20 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу залишився на попередньому рівні і становив 44,10 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 50,80 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 49,80 гривень за одиницю іноземної валюти.

