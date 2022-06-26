Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 гривень за долар.

Національний банк має побачити виконання декількох передумов, щоб почати обговорення для повернення до ринкового курсоутворення.

Про це в ефірі телемарафону розповіла перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"Наша позиція полягає в наступному: допоки ринок не може збалансувати себе сам, ми залишаємося не на ринковому ціноутворенні на безготівковому валютному ринку. І це неринкове адміністрування створює рівні умови і для експортерів, і для імпортерів. Якщо в нас буде збільшуватися експорт і зростатимуть надходження від міжнародних партнерів... це дозволить нам повернутися до ринкових умов курсоутворення", - зазначила Рожкова.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

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