Долар дешевшає наприкінці тижня: який курс валют сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,60 грн, а євро – 50,14 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 16 жовтня, знизився на 5 копійок і складає 45,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,60 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і становить 50,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,14 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,13 грн/дол., а продати долар можна за курсом 45,00 гривень. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,90 грн/євро, а курс продажу - 50,65 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 16 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,89 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий не прогнозує різких курсових рухів упродовж 19-25 жовтня: долар перебуватиме переважно в межах 44,85-45,25 грн, а курс євро коливатиметься в ширшому коридорі – 50-51 грн.

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