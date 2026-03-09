У 'ПриватБанку' подешевшав євро: актуальний курс валют на 9 березня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,05 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 9 березня, залишився на попередньому рівні і становить 43,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і становить 51,00 гривню за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,35 гривні, а євро - за курсом 50,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився на рівні 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився до 51,02 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 9 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,73 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,54 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 36 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 3 копійки і становить 44,02 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 51,20 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,35 гривні за євро.

