Загальний песимізм підігріває падіння світових фінансових ринків, яке стимулює відтік капіталу з ринків, що розвиваються.

Найближчим часом очікується подальше зниження курсу гривні до рівня в 27,4-27,5 грн/дол.

Таку думку висловив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, гривня відкрила торги в понеділок, 6 грудня, різким зниженням до рівня 27,40 грн/дол.

"Напруга на ринку зростає. Поява подробиць можливого плану вторгнення РФ в Україну підвищує хвилювання в інвесторів. Запланована онлайн-зустріч між президентами США і Росії може стати сигналом до деескалації, або навпаки посилить хвилювання на ринку. У будь-якому випадку для гривні зараз це ключовий драйвер настроїв", - сказав Шевчишин.

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Серед інших факторів експерт відзначає збереження складної ситуації в енергетичному секторі. Учасники валютного ринку очікують відновлення активності на ринку, що посилить попит на валюту. Крім цього, посилюється конфронтація влади з великим бізнесом, що загрожує погіршенням ділових настроїв та інвестиційної активності, або навіть відтоком капіталу. До цього, за словами Шевчишина, можна додати майбутній позов інвесторів Китаю в 4,5 млрд дол. щодо продажу компанії "Мотор-Січ".

При цьому загальний песимізм підігріває падіння світових фінансових ринків, яке стимулює відтік капіталу з ринків, що розвиваються.

Аналітик зазначив, що ринок також очікує рішення НБУ щодо облікової ставки 9 грудня.

На тлі інфляційних настроїв, що істотно посилюються, та які озвучуються світовими Центробанками і МВФ, ймовірно, НБУ також посилить свою грошово-кредитну політику, що відіб'ється в підвищенні облікової ставки мінімальним кроком.

"Найближчим часом гривня, ймовірно, знизиться по відношенню до долара США і буде торгуватися в діапазоні 27,4-27,5 грн/дол. Стежимо за діями НБУ, який може вийти з валютними інтервенціями для стримування руху", - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на вівторок, 7 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,38 грн/дол., тобто гривня ослабла на 8 копійок порівняно з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій