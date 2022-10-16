Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва залишився на попередньому рівні – 40,90 грн/євро.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 39,50 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., євро – 38,40 грн за євро.
Курс валют в Україні під час війни
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, Національний банк зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол.
21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.
У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 50 грн/дол.
Раніше, як писав УНІАН, експерт зробив втішний прогноз щодо курсу валют до кінця 2022 року. Так, економіст упевнений, що наразі не спостерігаються фактори, які будуть фундаментально впливати на курс гривні найближчим часом.