Американську валюту можна продати за курсом 36,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 6 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро щодо гривні подешевшав на 10 копійок – до 40,90 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 40,90 грн/євро.

Що відбувається з економікою під час війни

Як повідомляв УНІАН, курс долара в Україні до кінця поточного тижня перебуватиме у межах діапазону 36,8 - 37,4 грн/дол., прогнозує директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько.

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При цьому на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну економічно активними є близько 11,7 млн українців, з яких працюють орієнтовно до 9,3 млн. Ще майже 2,7 млн є безробітними.

Такі дані оприлюднили експерти Українського інституту майбутнього (UIF) під час презентації "Прогнозу економіки України на 2023-2024 роки". Експерти вважають, що ситуація надалі може погіршуватися. Якщо населення продовжить емігрувати, не буде кому створювати ВВП в Україні, сплачувати податки, а відтак – країна неспроможна буде не лише обслуговувати бюджет, а й виконувати соціальні зобов’язання.

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