Курс гривні до євро ослаб до 34,65 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 29 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,37 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 34,65 грн/євро, тобто гривня ослабла на 9 копійок порівняно з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 29 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,37 (28 грудня - 28,35)

100 EUR - 34,65 (28 грудня - 34,56)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,31/28,33 грн/дол., до євро - на рівні 34,58/34,61 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 28 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,35 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій