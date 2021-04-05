Курс гривні до євро ослаб до 32,86 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 6 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,94 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,86 грн/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 5 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2793,9 (5 квітня - 2795,55)

100 EUR - 3286, 32 (5 квітня - 3283,65)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,94/27,95 грн/дол., до євро - на рівні 32,85/32,86 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 5 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,96 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій