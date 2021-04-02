Курс гривні до євро ослаб до 32,84 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 5 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,96 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,84 грн/євро, тобто гривня ослабла на 14 копійок порівняно з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 25 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2795,55 (2 квітня - 2783,24)

100 EUR - 3283, 65 (2 квітня - 3270,03)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,02/28,04 грн/дол., до євро - на рівні 32,97/33,00 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 2 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,83 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій