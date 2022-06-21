В Україні протягом останніх місяців спостерігається девальвація. При цьому відбувається збільшення обсягів інтервенцій НБУ задля підтримки фіксованого обмінного курсу.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук пояснив, чому впав ринковий курс гривні до долара в Україні. За його словами, основною причиною девальвації є фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком.

Про це Ніколайчук заявив 21 червня 2022 року під час презентації "Звіту про фінансову стабільність" на Youtube.

"Протягом останніх тижнів, місяців, ми бачимо посилення девальваційного тиску. Ми бачимо збільшення обсягів інтервенцій НБУ для підтримки фіксованого обмінного курсу", - сказав він.

За його словами "насамперед це пов'язано із зростанням обсягів емісійного фінансування державного бюджету, на який змушений був піти НБУ з початку війни внаслідок того дефіциту, який утворився".

Ніколайчук нагадав, що по плану НБУ емісійне фінансування має відбуватися "залишковим принципом", а уряд та Мінфін повинні використовувати всі наявні механізми, щоб фінансувати дефіцит бюджету за рахунок офіційних зовнішніх та внутрішніх запозичень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

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