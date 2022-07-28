Валюту в Україні продовжує "штормити".

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 39,70 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня ослабла на 10 копійок – 39,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,00 грн за дол., євро – 38,70 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 36,90 грн, євро – 37,45 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Відомо, що курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 28 липня ослаб на 65 копійок - до 40,45 грн/дол.

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