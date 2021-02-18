Генпрокуратура України у 2014-2019 роках розслідувала провадження за підозрою Іванющенка в незаконному збагаченні та привласненні коштів.

Латвія зарахувала в свій державний бюджет заарештовані 30 мільйонів доларів, які українське слідство пов’язує з колишнім поплічником Віктора Януковича, екс-нардепом Юрієм Іванющенком.

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Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерело у правоохоронних органах та відповідь Офісу генпрокурора на запит журналістів.

Зазначається, що Генпрокуратура України у 2014-2019 роках розслідувала провадження за підозрою Іванющенка в незаконному збагаченні та привласненні коштів. У цій справі були арештовані гроші, які належали кільком компаніями і були розміщені в латвійському банку. У 2019 році це провадження передали до НАБУ.

Паралельно розслідування про легалізацію цих коштів вели латвійські правоохоронці. У жовтні 2019 року за результатами цього розслідування суд у Ризі вирішив конфіскувати близько 30 мільйонів доларів.

У лютому 2020 року прокуратура Латвії повідомила українську сторону, що арешт грошей триватиме до 6 квітня. Якщо до цього в Україна не ухвалить рішення про конфіскацію, кошти перерахують в бюджет Латвії.

Оскільки станом на 6 квітня 2020 року українські суди не винесли вироку стосовно Іванющенка, Латвія зняла арешт з коштів і зарахувала їх до свого бюджету. Водночас в Ризі повідомили, що якщо в Україні все ж з’явиться рішення про конфіскацію, "воно буде розглянуте в порядку чинного міжнародного законодавства".

Договір між Латвією та Україною передбачає, що сторони взаємно виконують вироки в частині відшкодування шкоди від злочину.

В Офісі генпрокурора кажуть, що разом із Міністерством юстиції займаються "українсько-латвійськими консультаціями з приводу повернення конфіскованих Латвією коштів українській стороні".

З посиланням на джерела журналістів повідомляється, що кошти були арештовані в епізоді справи, що стосувався незаконного збагачення. Однак у серпні 2019 року, перед передачею справи в НАБУ, цей епізод закрили на підставі рішення Конституційного Суду.

Відтак, НАБУ отримало в розслідування справу без частини про незаконне збагачення.

Джерело журналістів каже, що за понад років, коли провадженням займалась ГПУ, слідчих дій, спрямованих на завершення розслідування, не проводились, справа була зупинена.

Справа Іванющенка

Наближений до Януковича бізнесмен та екс-нардеп Юрій Іванющенко (відомий також як «Юра Єнакієвський») покинув Україну після Революції гідності.

Правоохоронці оголосили Іванющенку підозру у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр".

У 2019 році Одеська прокуратура закрила справу проти Іванющенка, його навіть зняли з розшуку. Однак після розголосу розслідування поновили.

У вересні 2019 року повідомлялось, що ГПУ передала справу Іванющенка в НАБУ і САП.

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Автор: УНІАН