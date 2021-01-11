Під забороною у супермаркетах на час локдауну опинилася низка товарів.

В Україні від 8 січня діє локдаун у зв'язку з поширенням коронавірусу. Обмеження триватимуть до 24 січня включно.

Читайте такожДо чого тут презервативи та шкарпетки: Степанов пояснив логіку заборон під час локдаунуПро це повідомляє ТСН.ua.

Під час локдауну влада дозволила роботу лише тих закладів, які забезпечують життєдіяльність. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 9 грудня.

Відтак, супермаркетам дозволено працювати, утім, купити там можна не все.

Як і раніше, вільно у супермаркеті можна придбати:

продукти харчування;

товари особистої гігієни;

побутову хімію;

засоби зв'язку;

друковану пресу;

корм для тварин;

лікарські засоби;

вироби медичного призначення;

насіння;

Усе ж інше – під забороною. Зокрема, вам за законом не мають права продати одяг і предмети побуту, приміром, губки для миття посуду чи пакети для сміття.

Повний перелік обмежень на час локдауну від 8 до 24 січня дивіться в інфографіці.

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Автор: УНІАН