В Україні від 8 січня діє локдаун у зв'язку з поширенням коронавірусу. Обмеження триватимуть до 24 січня включно.
Читайте такожДо чого тут презервативи та шкарпетки: Степанов пояснив логіку заборон під час локдаунуПро це повідомляє ТСН.ua.
Під час локдауну влада дозволила роботу лише тих закладів, які забезпечують життєдіяльність. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 9 грудня.
Відтак, супермаркетам дозволено працювати, утім, купити там можна не все.
Як і раніше, вільно у супермаркеті можна придбати:
- продукти харчування;
- товари особистої гігієни;
- побутову хімію;
- засоби зв'язку;
- друковану пресу;
- корм для тварин;
- лікарські засоби;
- вироби медичного призначення;
- насіння;
Усе ж інше – під забороною. Зокрема, вам за законом не мають права продати одяг і предмети побуту, приміром, губки для миття посуду чи пакети для сміття.
Повний перелік обмежень на час локдауну від 8 до 24 січня дивіться в інфографіці.
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