За 6 місяців 2023 року було видано 3 884 875 мікрокредитів на загальну суму 18,4 млрд грн.

На другому році повномасштабного російського вторгнення кількість виданих українцям мікрокредитів щоквартально зростає, в той час як середня сума позики зменшується.

Як йдеться в матеріалах Опендатабот, середня сума кредиту і темпи приросту кількості взятих мікропозик у другому кварталі дещо зменшилися порівняно з першим. За 6 місяців 2023 року було видано 3 884 875 мікрокредитів на загальну суму 18,4 млрд грн. Для порівняння: за весь 2022 рік українці взяли мікропозик на 23,9 млрд грн.

В середньому в 2023 році в місяць українці беруть 650 000 мікросуд. Це майже в 1,5 рази більше, ніж торік. Кількість виданих кредитів щоквартально збільшується. Так, за другий квартал (квітень-червень) приріст склав 7%. У порівнянні з першим кварталом поточного року, коли приріст становив 18%, темпи дещо вщухли.

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Середня сума кредиту дещо зменшилася у другому кварталі: на 7% – з 4931 грн до 4564 грн. Для порівняння: минулого року у другому кварталі середня сума становила 3810 грн, а у другому кварталі 2021 року — 4468 грн.

На даний момент загальний борг українців за мікрокредитм становить 8,9 млрд грн. Це в 1,7 рази менше заборгованості на 01.07.2021, тоді вона становила 14,9 млрд грн, і на 22% менше суми заборгованості на кінець першого півріччя 2022-го (11,4 млрд грн).

Кредити під час війни

Сума боргів українців за мікрокредитами у 2022 році скоротилася на 5 млрд грн - з 13,1 млрд грн на початок 2022 року до 8,05 млрд грн на початок 2023 року.

У 2022 році МФО видали майже втричі меншу суму позик. З 65,1 млрд грн у 2021 році загальна сума нових виданих мікрокредитів скоротилася до 23,9 млрд грн. Водночас середня сума кредиту за 2022 рік майже не змінилася і склала 4 439 грн. Це лише на 3% менше, ніж у 2021 році.

Загалом у 2022 році було укладено 5,3 млн кредитних договорів. В середньому, за місяць українці брали майже півмільйона мікропозик. Для порівняння, у 2021 році в середньому укладалося 1,1 млн договорів на місяць.

У липні 2023 року член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк заявила про те, що мікрокредити стають мегаборгами, оскільки українців обманюють при укладанні договорів.

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