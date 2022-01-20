Група мільйонерів, які називають себе "Патріотичні мільйонери", виступили з пропозицією збільшити розмірів податків з багатих людей для якнайшвидшого відновлення світової економіки.
Про це йдеться у відкритому листі мільйонерів до Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Патріотичні мільйонери" вважають, що частка капіталу надбагатих людей у витратах на відновлення світової економіки після пандемії має бути набагато більшою, ніж зараз. В останні два роки світ пройшов через величезні страждання, але більшість з нас за час пандемії стала багатшою. При цьому лише деякі з нас можуть чесно сказати, що платять справедливі податки", — зазначили вони.
Сумарний стан десяти найбагатших людей світу з березня 2020 року зріс у два рази.
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Британське відділення "Патріотичних мільйонерів" підрахувало, що якщо обкласти податком на багатство у два відсотки щорічно тих, хто має понад п'ять мільйонів доларів, в три відсотки — тих, хто має понад 50 мільйонів доларів, і в п'ять відсотків — мільярдерів, то можна збирати додатково 2,5 трильйона доларів. На ці гроші можна витягнути з бідності 2,3 мільярда людей, а також зробити вакцини від коронавірусу для всього світу.
Серед тих, хто підписав цей лист спадкоємиця корпорації Disney Абігейл Дісней і один з перших інвесторів Amazon Нік Ханауер.
Людина, що стала найбагатшою у світі під час пандемії:
- 27 жовтня 2021 року голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії.
- За період з 22 жовтня 2021 року буквально за кілька днів статок Маска зріс на $41,7 млрд і досяг позначки в $271,3 млрд.
- Зростання акцій компанії відбулося після угоди між Tesla і Hertz.
- Раніше найбагатшою людиною в історії визнавався колишній гендиректор Amazon Джефф Безос.
- У вересні 2021 року засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову став найбагатшим людиною світу за рейтингом журналу Forbes. Сталося це на тлі зростання акцій Tesla.
- Акції компанії з виробництва електромобілів Tesla найбільше зросли з лютого цього року. Тому 27 вересня Ілон Маск став багатшим на 3,8 мільярда доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 мільярда доларів.
- Він перевершив Безоса, статок якого в цей день скоротився на 1 млрд доларів - до $197,7 млрд - через зниження акцій Amazon на 0,6%.
- 4 жовтня 2021 року Tesla вийшла на рекордні продажі електрокар.
- 25 жовтня 2021 року, акції компанії Tesla Inc. досягти рекордного максимуму.