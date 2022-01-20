Сумарні статки десяти найбагатших людей світу з березня 2020 року зросли вдвічі.

Група мільйонерів, які називають себе "Патріотичні мільйонери", виступили з пропозицією збільшити розмірів податків з багатих людей для якнайшвидшого відновлення світової економіки.

Про це йдеться у відкритому листі мільйонерів до Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Патріотичні мільйонери" вважають, що частка капіталу надбагатих людей у витратах на відновлення світової економіки після пандемії має бути набагато більшою, ніж зараз. В останні два роки світ пройшов через величезні страждання, але більшість з нас за час пандемії стала багатшою. При цьому лише деякі з нас можуть чесно сказати, що платять справедливі податки", — зазначили вони.

Сумарний стан десяти найбагатших людей світу з березня 2020 року зріс у два рази.

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Британське відділення "Патріотичних мільйонерів" підрахувало, що якщо обкласти податком на багатство у два відсотки щорічно тих, хто має понад п'ять мільйонів доларів, в три відсотки — тих, хто має понад 50 мільйонів доларів, і в п'ять відсотків — мільярдерів, то можна збирати додатково 2,5 трильйона доларів. На ці гроші можна витягнути з бідності 2,3 мільярда людей, а також зробити вакцини від коронавірусу для всього світу.

Серед тих, хто підписав цей лист спадкоємиця корпорації Disney Абігейл Дісней і один з перших інвесторів Amazon Нік Ханауер.

Людина, що стала найбагатшою у світі під час пандемії: