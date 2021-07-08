Зокрема, на закупівлю вакцин було витрачено 9,3 мільярда гривень.

Україна за шість місяців поточного року витратила понад 26 млрд грн на боротьбу з поширенням COVID-19, що становить близько 70% від запланованого бюджету.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зокрема, оплата медзакладам послуг стаціонару та вакцинація населення коштували 9,8 млрд грн. На закупівлю вакцин виділено 9,3 млрд грн, на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 – 1,8 млрд грн.

Також лікарні отримали 600 млн грн субвенцій на закупівлю кисню.

Читайте такожПенсійна реформа: кому і на яких умовах українці зможуть заповідати пенсіюКрім того, з початку року з бюджету спрямовано 2,9 млрд грн на соціальну підтримку населення в умовах карантину. Допомога по безробіттю коштувала Україні 1,1 млрд грн - на виплати допомоги по безробіттю.

У Мінфіні додали, що в цілому на боротьбу з COVID-19 в 2021 році передбачено понад 36 млрд грн. У травні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в бюджеті виділено достатньо коштів для закупівлі вакцин від COVID-19.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Франції наполягають не визнавати російські та китайські вакцини від COVID-19.

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Автор: Богдан Слуцький