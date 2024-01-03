У Конгресі очікують, що протягом наступних трьох десятиліть державний борг США збільшиться майже вдвічі.

Державний борг США вперше в історії перевищив позначку в 34 трлн доларів, перетнувши критичну межу в той час, коли державні витрати вже перебувають під пильною увагою, пише Fox Business з посиланням на дані Мінфіну США.

Зазначається, що лише чотири десятиліття тому державний борг коливався на рівні 907 млрд доларів.

Американський телеканал також посилається на дані Бюджетного управління Конгресу США, яке очікує, що протягом наступних трьох десятиліть державний борг збільшиться майже вдвічі. На кінець 2022 року державний борг зріс до 97% ВВП. Зокрема, очікується, що наприкінці 2053 року цей показник злетить до 181%.

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"Хоча наш рівень боргу є небезпечним як для економіки, так і для національної безпеки, Америка просто не може припинити позичати", – підкреслила президент Комітету за відповідальний федеральний бюджет Майя Макгінеас.

Журналісти додають, що водночас стрибок відсоткових ставок за останні півтора року зробив вартість обслуговування державного боргу дорожчою. Це пов'язано з тим, що зі зростанням відсоткових ставок зростають і витрати федерального уряду на запозичення за боргом.

Очікується, що виплати зростуть у тричі – з майже 475 млрд доларів у 2022 фінансовому році до 1,4 трлн доларів у 2032 році. До 2053 року процентні платежі, за прогнозами, зростуть до 5,4 трлн доларів.

Державні борги

Станом на кінець вересня 2023 року сукупний державний борг США уперше в історії перевищив позначку $33 трильйони.

Влітку 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про призупинення "стелі" державного боргу. Це дозволяє Сполученим Штатам уникнути першого в історії країни дефолту.

Водночас Україна різко наростила держборг. Станом на 30 листопада 2023 року державний та гарантований державою борг України становив майже 5,123 трлн гривень, або 140,82 млрд доларів США.

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