Офіційно монета надійде в обіг 21 червня, але вже зараз можна робити замовлення онлайн.

Національний банк України випустив монету на честь видатного українського оперного співака і бійця АТО Василя Сліпака.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Офіційно вона надійде в обіг 21 червня, але вже зараз можна робити замовлення онлайн.

Монету номіналом дві гривні випустять тиражем 35 тисяч штук. На її аверсі - портрет Василя Сліпака, нотний рядок і малий герб України.

Нова монета

В лютому 2021 року в Україні випустили пам'ятну монету "250 років астрономічної обсерваторії Львівського університету". Нова монета присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка.

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Автор: Олена Коваленко