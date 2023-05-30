Тираж монети, присвяченій Павлу Скоропадському, склав 30 тисяч штук.

Національний банк України 30 травня ввів у обіг пам'ятну монету "Павло Скоропадський". Вона присвячена 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча, воєначальника, гетьмана України.

Про це повідомила прес-служба регулятора. Монета номіналом 2 гривні з нейзильберу випущена тиражем у 30 тисяч штук.

"Нащадок давнього козацького роду Павло Скоропадський після приходу до влади приділяв велику увагу вирішенню економічно-фінансових проблем держави, запровадив земельні реформи, розбудовував збройні сили Української Держави, також значними були досягнення у сфері національно-культурної політики - він сприяв створенню в Україні цілої низки національно-державних наукових і культурно-освітніх інституцій", - зазначили в НБУ.

Відео дня

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України та напис "Україна", рік карбування монети - 2023, на тлі стилізованого майва прапорів - трикутник, що символізує певний культурний, економічний розквіт Української Держави за гетьманату Скоропадського, який обрамляють написи: "українізація", "освіта", "гривня"; угорі на дзеркальному тлі - номінал 2 та графічний знак гривні; унизу - логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено портрет Павла Скоропадського, ліворуч від якого - композицію, що символізує події Української революції, угорі на дзеркальному тлі роки життя 1873-1945; унизу напис "Павло Скоропадський".

Інші пам'ятні монети НБУ

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 19 травня презентував нову обігову пам'ятну монету "Сили підтримки Збройних Сил України" номіналом 10 гривень. Вона буде обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів.

30 листопада 2022 року НБУ ввів у обіг набір із трьох пам’ятних монет "Державні символи України". Кожна пам'ятна монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу та прикрашена кольоровим друком.

Вас також можуть зацікавити новини: