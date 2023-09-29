При цьому, 14,5 тисяч "бюджетників" уже повернули кошти.

Загалом 60 тисяч українців неправомірно отримали від держави по 6,5 тисяч гривень за програмою "єПідтримка".

Як свідчать данні "Опендатабот", посилаючись на данні Міністерства економіки, станом на початок вересня 2023 року більш ніж 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали кошти за програмою "Є-Підтримка".

Йдеться про одноразову грошову допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень. Усього громадянам було виплачено 30,9 млрд гривень. Із них 390 млн грн було виплачено неправомірно.

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"Загалом 60 тисяч українців отримали по 6,5 тис. грн, не маючи на це підстав. При цьому, майже чверть таких отримувачів - 14,5 тисяч "бюджетників" - вже повернули кошти до державного бюджету", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки зазначили, що всі ці громадяни є працівниками бюджетних установ - тобто, їм не повинна була виплачуватися дана допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі. Повернуті грошові кошти повинні бути направлені на потреби національної безпеки та оборони.

Кошти від "єПідтримки"

Держава почала виплачувати кошти за програмою "Є-Підтримка" ще в 2021 році - тоді розмір допомоги дорівнював 1 тисячі гривень, а отримували її українці, які вакцинувалися від Covid-19.

Від початку повномасштабного вторгнення цю програму було розповсюджено на мешканців низки регіонів, які через війну залишилися без роботи. При цьому, прийом звернень на отримання 6,5 тисяч гривень завершився ще 31 березня 2022 року, після чого держава лише займалася виплатами за вже отриманим заявками.

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