Credit Suisse повідомив про найбільший річний збиток з часів фінансової кризи 2008 року.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну найбільший швейцарський банк Credit Suisse повідомив про найбільший річний збиток з 2008 року

Як повідомляє Financial Times, банк повідомив про збитки в розмірі 1,4 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд) за четвертий квартал. Як йдеться в матеріалі, доходи від інвестиційного банкінгу впали, а клієнти виводили кошти з бізнесу. Річний збиток Credit Suisse склав 7,3 млрд швейцарських франків.

За останні три місяці року клієнти вивели з групи 111 млрд швейцарських франків. За даними банку, 92,7 млрд швейцарських франків припали на бізнес з управління капіталом, що перевищило очікувані аналітиками 61,9 млрд швейцарських франків відтоку в цьому кварталі.

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В останньому кварталі 2022 року Credit Suisse повідомив про 33% падіння доходів, що значною мірою пов'язано зі зниженням комісійних від інвестиційного банкінгу на 74%. Доходи банку від управління капіталом впали на 17%, а доходи від управління активами — на 28%.

Credit Suisse вже заявив про те, що починає радикальну реструктуризацію. З 52 тисяч співробітників 9 тисяч осіб потраплять під скорочення.

Війна в Україні та позиція Credit Suisse

5 травня 2022 року швейцарський банк Credit Suisse заморозив 10,4 мільярда франків (10,63 мільярда доларів) активів клієнтів у першому кварталі в рамках санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Станом на травень 2022 року банк повідомляв про збитки у розмірі 206 мільйонів франків, пов'язані з війною РФ проти України.

Єврозона і війна в Україні

1 серпня 2022 року в єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.

30 січня 2023 року стало відомо про те, що найбільша економіка Єврозони в останньому кварталі 2022 року скоротилася на 0,2% порівняно з третім кварталом року.

Станом на 9 лютого 2023 року найбільша економіка Європи заявила про уповільнення інфляції.

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