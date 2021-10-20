Національний банк України (НБУ) запроваджує нове обмеження для вітчизняних банків. Згідно з новою постановою, їм буде заборонено проводити касові операції по депозитах у російській валюті.
Про це йдеться в тексті постанови, оприлюдненої на сайті регулятора.
"Банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб на період дії Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", - йдеться в тексті документа.
Контроль за виконанням постанови покладено на заступника глави НБУ Олексія Шабана. Документ набирає чинности з 21 листопада.
Раніше повідомлялося, що в Нацбанку зробили спробу стримати зміцнення гривні.
Також повідомлялося, що НБУ затвердив вимоги до розкриття небанківськими фінансовими установами повної інформації про послугу споживчого кредитування та повної вартості кредиту для споживача.