Для повноцінних наборів потрібно в місяць отримувати близько двох мільйонів штук іграшок.

Мережа ресторанів "Вкусно и точка", яка замінила в Росії McDonald's, не продає набори з іграшками.

Як пояснили в компанії, свій аналог популярного комбо-набору з іграшкою "Хеппі Міл", яким славиться McDonald's, ресторан швидкого харчування поки вводити не буде.

У "Вкусно и точка" пояснили, що є складнощі з поставками іграшок. За словами гендиректора мережі Олег Пароєва, для повноцінних наборів потрібно в місяць отримувати близько двох мільйонів штук іграшок.

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Хоча компанія раніше повідомляла про плани випустити в продаж аналог дитячого обіду з іграшкою, реалізація плану ускладнена отриманням договору на використання образів героїв зарубіжних мультфільмів.

Нагадаємо, на початку березня в McDonald's повідомили, що через широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну у РФ тимчасово закриють всі ресторани.

16 травня стало відомо, що McDonald's остаточно залишає російський ринок. 12 червня в РФ відкрився замінник McDonald's - "Вкусно и точка".

ЗМІ дізналися, що у закладах можуть використовувати старі ресурси McDonald's, наприклад, булки. З першого дня відкриття візитною карткою "Вкусно и точка" стали цвіль, засмажені у фритюрі комахи і гнилі овочі.

Власником російських активів McDonald's стала компанія бізнесмена "Клуб готель". До цього він по франшизі розвивав мережу McDonald's в Новосибірську, Бердську, Красноярську, Барнаулі, Томську, Кемерові і Новокузнецьку.

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