Вадим Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на афілійованих осіб, пов'язаних із Росією, щоб уникнути санкцій РНБО.

Служба безпеки України заарештувала активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського загальною сумою більше ніж 144 мільйони гривень.

Як повідомили в СБУ, арешт накладено на 18 мільйонів кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" і намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

"Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов'язані з РФ. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", - розповіли у спецслужбі.

Відео дня

Співробітники СБУ викрили злочинну схему та заблокували її. У межах кримінального провадження за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Санкції проти Вадима Новинського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2022 року стало відомо, що Новинський написав заяву про складання депутатських повноважень. Політик пояснив, що вирішив зосередитися на гуманітарних проектах і служінні церкві. 8 липня 2022 року Верховна Рада достроково припинила його депутатські повноваження.

Новинський завжди був проросійським політиком, а також є дияконом Української православної церкви Московського патріархату.

25 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського, намісника Києво-печерскої лаври Петра Лебедя (відомого як митрополит Павло) та інших представників УПЦ МП і Російської православної церкви.

13 квітня в СБУ повідомили про арешті майна Новинського більше ніж на 3,5 млрд грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Вас також можуть зацікавити новини: