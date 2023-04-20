Служба безпеки України заарештувала активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського загальною сумою більше ніж 144 мільйони гривень.
Як повідомили в СБУ, арешт накладено на 18 мільйонів кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" і намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.
"Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов'язані з РФ. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", - розповіли у спецслужбі.
Співробітники СБУ викрили злочинну схему та заблокували її. У межах кримінального провадження за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Санкції проти Вадима Новинського - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2022 року стало відомо, що Новинський написав заяву про складання депутатських повноважень. Політик пояснив, що вирішив зосередитися на гуманітарних проектах і служінні церкві. 8 липня 2022 року Верховна Рада достроково припинила його депутатські повноваження.
Новинський завжди був проросійським політиком, а також є дияконом Української православної церкви Московського патріархату.
25 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського, намісника Києво-печерскої лаври Петра Лебедя (відомого як митрополит Павло) та інших представників УПЦ МП і Російської православної церкви.
13 квітня в СБУ повідомили про арешті майна Новинського більше ніж на 3,5 млрд грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.