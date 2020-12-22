Новий голова ДФС Вадим Мельник обіцяє ліквідацію тіньових схем

Головним завданням своєї роботи новий керівник ДФС Вадим Мельник назвав боротьбу з тіньовою економікою.

Сьогодні перший заступник Міністра Фінансів України Денис Улютін представив особовому складу Державної фіскальної служби новопризначеного керівника.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

За словами Улютіна, головне завдання керівника ДФС наразі це зберегти професійні кадри, які мають забезпечити основну функцію – розкриття фінансових злочинів.

"Я сподіваюсь у тісній співпраці з ДПС, ДМС та МФУ ми максимально переведемо бізнес у легальну площину та забезпечимо наповнення бюджету", – розповів Улютін.

Своєю чергою, Вадим Мельник зазначив, що бачить потенціал служби та вважає, що саме ДФС має стати високопрофесійним спеціальним органом в системі міністерства фінансів.

"Наша служба повинна стати головним правоохоронним органом, який буде відповідати за фінансову безпеку в державі. Я багато років займаюсь цим питанням, тому чітко усвідомлюю проблеми, які існують в службі та виклики, що стоять перед нами. Це, в першу чергу, боротьба з тіньовою економікою. Ми маємо активізувати роботу з налагодження взаємодії як всередині підрозділу, так і з іншими структурами, упорядкувати нормативну базу та покращити рівень забезпечення співробітників" - резюмував керівник ДФС у своєму виступі.

Вадим Мельник має понад 16 років досвіду фінансових розслідувань.

До 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ. Працював у Міністерстві доходів та зборів.

У 2014 році призначений заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС, пізніше – очолив це управління.

З 2016 року займався викладацькою та науковою діяльністю. В якості експерта брав участь у розробці концепції зі створення єдиного правоохоронного органу у сфері боротьби з економічними злочинами, яка лягла в основу законопроекту про створення Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів на своєму позачерговому засіданні підтримав кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови ДФС.

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Автор: УНІАН