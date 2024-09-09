Упродовж наступного місяця регулятор розпочне створювати реєстр скомпрометованих карток.

Національний банк рекомендує запровадити нові ліміти на карткові перекази, обмежені вказаним в анкеті рівнем доходів клієнта: регулятор радить банкам домовитися щодо застосування такого орієнтиру обмежень.

Як повідомила прес-служба НБУ, про це йшлося на зустрічі правління Нацбанку з керівниками 30 найбільших банків.

Зазначається, що фінальне рішення про обмеження в 150 000 грн на місяць з 1 жовтня є тимчасовим, доки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу, та має низку виключень, зокрема для волонтерів.

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"Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні", – пояснив голова НБУ Андрій Пишний.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник зазначив, що НБУ та більшість банків активно борються з "дропами", однак окремі установи не "заважають" таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.

"Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший", – зазначив Дмитро Олійник.

За його словами, упродовж наступного місяця регулятор розпочне створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр "неблагонадійних" торговців.

Також Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації.

Обмеження на карткові перекази - останні новини

З 1 жовтня 2024 року НБУ на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту". Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають визначеним критеріям, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

Необхідність у встановленні обмежень виникла з метою боротьби з тіньовими операціями. Зокрема, йдеться про випадки, коли за допомогою дроп-карт реалізуються схеми ухилення від сплати податків.

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