В попередні дні курс валюти суттєво не змінювався.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 22 червня, вчергове залишився на попередньому рівні – 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,80 грн за дол., євро - 40,30 грн за євро.

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Коливання курсу валют в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 червня, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва не змінювався і склав 37,30 грн/дол. Щодо євро курс гривні вчора зміцнився на 8 копійок і становив 40,90 грн/євро.

За прогнозом аналітика "Райффайзен Банку" Олександра Печеріцина, курс долара в Україні у другій половині 2023 року, швидше за все, залишиться на позначці 36,56 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні у найближче майбутнє залишатиметься стабільним, навіть якщо загостриться обстановка на фронті, а також попри досить низькі обсяги залучення коштів від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). При цьому головною умовою для цього експерт назвав стабільну фінансову допомога Заходу, адже надходження міжнародної допомоги надійно страхують золотовалютні резерви України.

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