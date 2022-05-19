Гуманітарна допомога стає більш цільовою і вже є не такою великою за вагою.

Обсяги гуманітарної допомоги в Україну з Європи скорочуються з кожним місяцем.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"За даними митниці, з кожним місяцем кількість такої допомоги зменшується: за березень - 183 тис. тонн; квітень - 122 тис. тонн; травень (до 17/05) - 61 тис. тонн", - зазначив Железняк.

Він пояснив причини такої тенденції чергами на митниці. Також гуманітарна допомога стає більш цільовою і, відповідно, не такою великою за вагою, адже вже не везуть так багато консервів, побутової хімії тощо. Крім того, набули чинності митні пільги, і частину товарів завозять не як гуманітарну допомогу.

Війна в Україні:

У квітні радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявляв, що збитки внаслідок російської агресії за два місяці війни склали близько 1 трлн дол.

Станом на 19 травня 2022 року втрати ворога серед особового складу склали приблизно 28500 осіб.

Станом на 19 травня збиток інфраструктурі України наближається до $100 мільярдів.

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