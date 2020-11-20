Згідно з повідомленням на сайті Фонду держмайна України, в управлінні якого знаходиться АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", за 9 місяців 2020 року підприємство продемонструвало показник чистого прибутку в 424,5 млн гривень.

Таким чином, ОГХК більш ніж у 4 рази збільшила показник чистого прибутку в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Очікується, що завдяки успішній діяльності ОГХК за підсумками 2020 року зможе зробити виплати на користь держави в сумі 344,7 млн гривень, у тому числі понад 104,2 млн гривень у вигляді податку на прибуток.

Фонд держмайна повідомляє, що за три квартали 2019 року ОГХК, до складу якої входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК), відзвітувала про 100,7 млн гривень чистого прибутку. Своєю чергою, у 2018 році аналогічний показник, згідно з результатами фінансового аудиту, склав 114,9 млн гривень.

Нагадаємо, 18 листопада Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" на 2020 рік. Згідно з планом, показник чистого прибутку складе 575,7 млн гривень.

ОГХК є одним із найбільших виробників титанової сировини у світі та входить до переліку об'єктів великої приватизації на 2021 рік.

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Автор: УНІАН