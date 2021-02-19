На думку позивача, отримання поліпшених умов виключно на платній основі є дискримінацією за майновим станом і суперечить чинному національному та міжнародному законодавству.

Канцелярія Окружного адміністративного суду Києва зареєструвала позов уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Міністерства юстиції, яким оскаржується запровадження платних послуг з надання поліпшених побутових умов у СІЗО.

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

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Позивач просить суд визнати протиправним наказ Мін’юсту, яким було запроваджено експериментальний проект з надання платних послуг в слідчих ізоляторах.

Зокрема, йдеться про оскарження наказу Міністерства юстиції України від 6 травня 2020 року 20 «Про затвердження порядку проведення експериментального проекту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України» (зі змінами, внесеними 20 та 27 липня 2020 року).

Серед інших вимог позову – зобов’язати відповідача виключити з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України вказаний наказ.

На думку позивача, отримання запроваджених Мін’юстом поліпшених умов виключно на платній основі є дискримінацією за майновим станом і суперечить чинному національному та міжнародному законодавству.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Реформа СІЗО: що відомо

Як повідомляв УНІАН, постановою Кабінету міністрів №305 від 22 квітня 2020 року запроваджено експериментальний проект щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України.

Станом на 26 січня, за даними Мін’юсту, платні камери в СІЗО принесли прибуток у понад 2,2 млн грн. У відомстві зазначили, що всі кошти, зароблені в ході експериментального проекту, будуть спрямовані на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

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Автор: Інна Андаліцька