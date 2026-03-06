Угорщина сховала викрадені машини 'Ощадбанку' в Антитерористичному центрі, - джерела

Місцезнаходження сімох співробітників "Ощадбанку", які супроводжували машини, досі невідоме.

Викрадені 5 березня інкасаторські машини "Ощадбанку" Угорщина сховала на території Антитерористичного центру, повідомляють джерела.

Ця структура є силовим підрозділом, який підпорядковується Міністерству внутрішніх справ Угорщини.

У Національному банку України повідомили, що місцезнаходження сімох співробітників "Ощадбанку", які супроводжували машини, досі невідоме мобільний зв'язок відсутній.

"Відповідно до даних GPS сигналу, автомобілі "Ощадбанку" можуть знаходитися у центрі Будапешту", - йдеться у заяві.

У НБУ зазначили, що інкасаторські бригади здійснювали перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "Ощадбанк".

"Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур", - підкреслюють у відомстві.

НБУ вимагає від Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їхнього затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу.

Викрадення авто "Ощадбанку" в Угорщині

Вночі 6 березня "Ощадбанк" заявив про викрадення в Угорщині працівників установи. Вони здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та "Ощадбанк Україна".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що влада Угорщини фактично взяла в заручники сімох громадян України. МЗС України вже надіслало офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українських громадян. Також Україна звернеться до Європейського Союзу з проханням надати чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників і пограбування.

