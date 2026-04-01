Деяким українцям призупиняють виплату пенсій з 1 квітня

Відновити виплату пенсії можна, подавши заяву про неотримання виплат від РФ.

З 1 квітня громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію, але не подали заяву про неотримання пенсій від Російської Федерації, призупинять виплати, повідомили в Пенсійному фонді.

"Законодавством передбачено, що пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях України або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію, пенсія виплачується за умови неодержання пенсійних виплат від органів пенсійного забезпечення РФ", - ідеться у повідомленні.

Пенсіонери, які у 2025–2026 роках пройшли фізичну ідентифікацію та мали повідомити про неотримання виплат від РФ, але станом на 1 лютого 2026 року не зробили цього, для продовження виплати пенсії мали подати відповідне повідомлення до 1 квітня.

При цьому відновити виплату пенсії можна. Для цього пенсіонеру необхідно подати заяву про поновлення, у якій зазначається інформація про неотримання виплат від Росії.

"Повідомлення про неотримання виплат від РФ подається один раз. Повторно інформувати потрібно, якщо змінилися обставин щодо отримання виплат від органів пенсійного забезпечення Росії", - наголосили у фонді.

Подати повідомлення про неодержання пенсії від РФ, можна в один зі способів:

онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

під час відеоконференцзвʼязку;

поштовим відправленням - особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати на адресу територіального органу ПФу відповідне повідомлення;

подати в сервісному центрі Пенсійного фонду заяву про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії, в якій зазначається відповідна інформація.

Раніше УНІАН писав про необхідність проходження фізичної ідентифікації для отримання пенсійних виплат. Зокрема, до 31 грудня кожного року ідентифікація в Пенсійному фонді України є обов'язковою для громадян, які тимчасово проживають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Якщо у зв’язку з не проходженням до кінця відповідного року фізичної ідентифікації виплату пенсії чи страхової виплати буде припинено, то її автоматично поновлять після проходження такої ідентифікації.

