Що робити пенсіонерам, які не встигли пройти ідентифікацію: роз’яснення Пенсійного фонду

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, мають до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію.
Як повідомили у Пенсійному фонді України, це необхідне для продовження у 2026 році призначених виплат.
У разі якщо пенсіонер або отримувач страхових виплат не пройшов фізичну ідентифікацію впродовж календарного року, це не підстава для скасування рішення про призначення пенсії чи страхової виплати.
"Якщо у зв’язку з не проходженням до 31 грудня 2025 року фізичної ідентифікації виплату пенсії чи страхової виплати буде припинено, то її автоматично поновлять після проходження такої ідентифікації", - наголосили у ПФУ.
Перевірити факт проходження фізичної ідентифікації та дату проходження останньої ідентифікації можна на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку ПФУ через сервіс "Моя ідентифікація".
Як пройти фізичну ідентифікацію
Пройти фізичну ідентифікацію можна особисто у сервісному центрі ПФУ, за допомогою відеоконференцзв’язку у територіальному органі Пенсійного фонду та через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.
Якщо ж отримувач перебуває за кордоном, можна направити необхідні документи поштою на адресу територіального органу ПФУ або ж надіслати скановані копії документів через вебпортал Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Ідентифікація пенсіонерів в Україні - останні новини
Раніше УНІАН писав, деяким пенсіонерам до кінця 2025 року потрібно пройти перевірку. Ідентифікація потрібна для того, щоб працівники ПФУ пересвідчилися, що людина жива і справді отримує призначені їй виплати. Якщо проігнорувати вимогу, то з 1 січня 2026 року пенсію нараховувати не будуть.