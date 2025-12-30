Що робити пенсіонерам, які не встигли пройти ідентифікацію: роз’яснення Пенсійного фонду

Пройти ідентифікацію можна декількома способами.

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, мають до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, це необхідне для продовження у 2026 році призначених виплат.

У разі якщо пенсіонер або отримувач страхових виплат не пройшов фізичну ідентифікацію впродовж календарного року, це не підстава для скасування рішення про призначення пенсії чи страхової виплати.

"Якщо у зв’язку з не проходженням до 31 грудня 2025 року фізичної ідентифікації виплату пенсії чи страхової виплати буде припинено, то її автоматично поновлять після проходження такої ідентифікації", - наголосили у ПФУ.

Перевірити факт проходження фізичної ідентифікації та дату проходження останньої ідентифікації можна на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку ПФУ через сервіс "Моя ідентифікація".

Пройти фізичну ідентифікацію можна особисто у сервісному центрі ПФУ, за допомогою відеоконференцзв’язку у територіальному органі Пенсійного фонду та через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Якщо ж отримувач перебуває за кордоном, можна направити необхідні документи поштою на адресу територіального органу ПФУ або ж надіслати скановані копії документів через вебпортал Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Ідентифікація пенсіонерів в Україні - останні новини

Раніше УНІАН писав, деяким пенсіонерам до кінця 2025 року потрібно пройти перевірку. Ідентифікація потрібна для того, щоб працівники ПФУ пересвідчилися, що людина жива і справді отримує призначені їй виплати. Якщо проігнорувати вимогу, то з 1 січня 2026 року пенсію нараховувати не будуть.

