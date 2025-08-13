Планується запровадити базову державну виплату для всіх, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу.

Міністерство соціальної політики готує пенсійну реформу, в рамках якої планується створити бездефіцитну систему пенсійних виплат, розподіляючи лише той обсяг коштів, який реально зібрано через єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у конкретному році.

Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв'ю "Укрінформ".

Він зазначив, що пенсійна реформа є викликом не лише для Мінсоцполітики, а для всієї держави. За його словами, відсутність сталої моделі пенсійного забезпечення породжує недовіру людей, знеохочує їх сплачувати внески, звідки виникають дефіцитність пенсійної системи, низькі пенсії, велику кількість спецпенсій, відсутність накопичувальної частини.

Відео дня

"Головне: ми хочемо розподіляти лише той обсяг коштів, який реально зібрано через ЄСВ у конкретному році. Це дасть змогу створити бездефіцитну систему", - розповів Улютін.

Також, за його словами, у міністерстві передбачають запровадження базової державної виплати всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу, аби людина не залишилася без підтримки. Крім цього, планується зробити солідарну систему "справді солідарною": скільки людина внесла – стільки отримала.

Міністр наголосив, що важливим компонентом має стати запровадження накопичувальної пенсійної системи, без якої неможливо буде забезпечити гідну пенсію в довгостроковій перспективі.

"Дискусія навколо накопичувальної системи завжди впирається в одне – як і куди інвестувати кошти, щоб їх зберегти й примножити. Якщо ми просто візьмемо внески, вилучимо їх із публічних фінансів, а потім через державні цінні папери повернемо назад, ми не створимо доданої вартості. Це фактично повторення логіки солідарної системи, тільки з відтермінованим дисбалансом", - зауважив він.

За словами Улютіна, головним завданням наразі є визначення надійних інструментів інвестування, і в міністерстві активно консультуються з міжнародними партнерами щодо розроблення спільних механізмів для захисту пенсійних заощаджень.

"Накопичувальна система має стимулювати молодих людей і роботодавців інвестувати у своє майбутнє – через зрозумілі надійні інструменти. Це не має бути обов’язковим відрахуванням, як у солідарній системі, а додатковою опцією, яку людина обирає свідомо", - наголосив міністр.

При цьому він зазначив, що наразі не йдеться про підвищення пенсійного віку.

"У рамках того, що ми плануємо, вхід у солідарну систему буде можливий тільки після досягнення необхідного стажу. Особа не зможе зайти в солідарну систему, якщо за спеціальними законами має право виходу на пенсію раніше. Для цього буде окремий закон, де спеціальні пенсії переведуть у професійні, які будуть фінансуватись з додаткових джерел", - розповів Улютін.

Пенсійна реформа в Україні - останні новини

В Україні готуються зміни у нарахуванні пенсій через існуючі викривлення в пенсійній системі, повідомляла колишня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, одним з викривлень є ситуація, коли люди виходять на пенсію в різні роки з однаковим обсягом прав і отримують різні суми виплат.

Українська влада має намір змінити пенсійну систему в країні: передбачається, що єдиним механізмом підвищення виплат стане індексація. Згідно з Меморандумом із МВФ, уряд України планує обмежити розмір додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів.

Вас також можуть зацікавити новини: