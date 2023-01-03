Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,00 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 40,50 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього дня - 42,45 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,00 грн/дол., євро - 41,45 грн/євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,65 грн.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол.

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