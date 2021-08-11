Курс гривні до євро ослаб до 31,41 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 12 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,80 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,41 грн/євро, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2680,42 (11 серпня - 2675,57)

100 EUR - 3141,05 (11 серпня - 3136,17)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,81/26,83 грн/дол., до євро - на рівні 31,41/31,43 грн/євро.

Курс на 12 серпня:

Національний банк України на середу, 11 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,76 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій