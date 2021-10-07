Представники банку по-різному відреагували на відгуки клієнтів.

Відразу кілька клієнтів monobank, який збирається запускати свої банкомати, поскаржилися на дії вказаного банку, заявивши про безпричинне блокування коштів на картці.

Про це йдеться в коментарях на сайті "Мінфін", які були залишені там в перші дні жовтня.

"Працюю фрілансером, зайшли гроші на карту - monobank їх заблокував, надав всі докази чесних угод - відповіді 0. Оцінка 0. Не користуйтеся монобанком. Прилаштовують гроші собі", - пише один з клієнтів банку.

У відповідь представник monobank повідомив, що фінустанова в рамках законодавства має право призупиняти фінансові операції.

"Для встановлення правомірності переказу Банк за результатами моніторингу або у разі опротестування переказу держателем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, має право призупинити завершення переказу на час, передбачений правилами відповідної платіжної системи. Ми надамо вам відповідь відразу як тільки закінчиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Інший клієнт банку також повідомив про блокування карти нібито з метою безпеки. "Після тривалого спілкування зі співробітниками банку вони не змогли дати відповідь на питання, чому заблокували карту після проведення транзакції, а не до...",- написав він, назвавши таку дію "новим, цікавим і оригінальним підходом до безпеки".

У банку у відповідь заявили, що активно працюють над безпекою клієнтів і намагаються оперативно реагувати на підозрілі операції. "Ми постійно аналізуємо і допрацьовуємо нашу систему безпеки. Передали колегам, щоб перевірили і пропрацювали цю ситуацію", - відповів представник monobank.

У ще одному відгуці, датованому 27 вересня, клієнт заявив, що його карту заблокували після її поповнення на 7 тисяч гривень.

"Відповісти толком нічого не можуть, мені здається, що просто крутять барабан і на кого потрапить того і блокують навмання. Пишу це, тому що нічого, що порушує правила договору, не робив!",- написав клієнт "моно".

У відповідь представник банку лише написав, що з клієнтом зв'язалися в особистих повідомленнях.

Раніше стало відомо, як виглядають і працюють банкомати monobank, які незабаром з'являться в Україні.

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправці квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам monobank був презентований режим "інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

Автор: Юрій Годован