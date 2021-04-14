"ПрайсвотерхаусКуперс" проводитиме обов'язковий аудит фінансової звітності "Нафтогазу" за 2021 і 2022 роки.

Кабінет Міністрів України призначив компанію "ПрайсвотерхаусКуперс"(PricewaterhouseCoopers, PwC) аудитором фінансової звітності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за найближчі два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

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Таким чином, "ПрайсвотерхаусКуперс" проводитиме обов'язковий аудит фінансової звітності "Нафтогазу" за 2021 і 2022 роки.

У пояснювальній записці до проекту зазначено, що послуги компанії обійдуться в 54,15 млн грн при заявленій очікуваній вартості закупівлі 71,8 млн грн.

У торгах брали участь також ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК" з ціновою пропозицією в 54,2 млн грн, а також ТОВ "Ернст енд Янг", яке запропонувало свої послуги за 67,49 млн грн.

НАК "Нафтогаз України»

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Автор: Бредіхіна Ганна