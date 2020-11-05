Пропонується також надати право Кабміну визначати порядок надання допомоги, її розмір, терміни надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Верховна Рада України надає уряду право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект "Про внесення змін до статті 471 Закону України "Про зайнятість населення" з надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб (№3010а), у першому читанні проголосували 292 народних депутати.

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Законопроектом передбачається можливість надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину не тільки в період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, а також у разі встановлення подібних обмежень у зв'язку з іншими захворюваннями в майбутньому.

Пропонується також надати право Кабміну визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, його розмір, терміни надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Хронологія подій

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

20 травня Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Кабінет міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткових коштів у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (ФССУ) для здійснення виплат допомоги по безробіттю і по частковому безробіттю на період карантину.

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Автор: Надя Пришляк