В АМКУ буде утворено комісію з розгляду скарг щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект, що передбачає створення в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) комісії з розгляду скарг щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного законопроекту (№3132) проголосували 245 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, він пропонує доповнити закон "Про Антимонопольний комітет України" новою статтею, якою визначаються окремо повноваження комітету як органу оскарження у сфері публічних закупівель.

"Так, в АМКУ буде утворена комісія з розгляду скарг щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Ці уповноважені призначаються в порядку, передбаченому для призначення державних уповноважених АМКУ", - сказано в пояснювальній записці.

Верховна Рада прийняла за основу цей законопроект у квітні 2020 року.

Антимонопольний комітет

Антимонопольний комітет - державний орган, метою якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

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Автор: Дмитро Шварц