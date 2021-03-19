Пропонується внести зміни до низки статей Кодексу України щодо процедур банкрутства та Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, спрямований на підтримку громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті під заставу житла.

За прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб" (№4398) проголосували 260 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, він пропонує внести доповнення до низки статей Кодексу України щодо процедур банкрутства.

Так, зі статті 123 "Збори кредиторів" пропонується виключити підпункт про те, що суд може приймати рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або за власною ініціативою, якщо боржник не має фінансових можливостей виплачувати заборгованість за кредитом в іноземній валюті, забезпеченим квартирою або житловим будинком, які є єдиним місцем проживання сім'ї боржника.

Також пропонується внести до Кодексу, що у разі якщо боржник не має фінансових можливостей погашати вимоги кредитора на умовах, передбачених цим пунктом, суд за клопотанням боржника встановлює мінімальну суму щомісячного виконання плану реструктуризації до моменту повного погашення реструктуризованого зобов'язання або переходить до наступної процедури. На даний момент передбачається, що суд за клопотанням боржника може тільки відмовити в затвердженні плану реструктуризації, після чого припиняє провадження у справі про неплатоспроможність.

У Законі України" Про систему гарантування вкладів фізичних осіб "пропонується змінити статтю 51 "Продаж майна ліквідованого банку".

Пропонується, щоб Фонд гарантування вкладів зобов'язався не пізніше ніж за тридцять календарних днів до публікації оголошення про відкриті торги запропонував позичальникові погасити заборгованість за сумою не меншою, ніж оціночна вартість активу шляхом направлення повідомлення на адресу позичальника або шляхом оприлюднення інформації про майно, що продається в засобах масової інформації. Позичальник має право укласти попередню угоду з фондом про виконання зобов'язань, визначених у письмовому повідомленні Фонду, до моменту публічного оголошення про відкриті торги шляхом направлення письмового повідомлення погасити заборгованість за сумою не меншою, ніж оціночна вартість активу.

Що цьому передувало

19 березня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає проведення обов'язкової реструктуризації боргів за споживчими кредитами, які були надані фізичним особам в іноземній валюті під заставу житла.

Верховна Рада України у квітні 2016 року не підтримала законопроект про реструктуризацію валютних кредитів громадян, отриманих на покупку житла, в редакції Кабінету Міністрів України, а також і альтернативний депутатський законопроект, який не знайшов підтримки Уряду і НБУ.

Урядовий законопроект передбачав реструктуризацію зобов'язань громадян за кредитами у валюті, отриманими на придбання єдиного житла, в той час, як альтернативний законопроект припускав реструктуризацію без застереження про те, що заставна нерухомість є єдиним житлом позичальника.

З грудня 2014 року в Україні діє закон, що забороняє вилучення в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса нерухомого житлового майна – предмета застави за кредитом.

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Автор: Дмитро Шварц