Закон визначає єдині базові підходи до регулювання і нагляду на всіх ринках фінансових послуг і захисту прав споживачів.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про єдині підходи до регулювання банківських і небанківських фінансових установ.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту № 5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії" проголосували 248 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроект № 5065 є рамковим законом для всіх фінансових послуг в Україні та визначає єдині базові підходи до регулювання та нагляду на всіх ринках фінансових послуг та захисту прав споживачів.

Законом встановлюються вимоги до мінімального розміру власного капіталу - від 1 до 10 млн грн залежно від типу установи та послуг.

Відповідно до закону, при здійсненні нагляду, НБУ робитиме акцент на порядку надання послуг, захисті прав споживачів і дотриманні окремих вимог посадовими особами фінансових компаній. Крім того, регулятор зможе застосовувати коригувальні заходи, якщо учасник ринку ще не порушив вимог законодавства, але НБУ бачить такі ризики.

При цьому, згідно з документом, надання фінансових послуг не буде винятковим видом діяльності. Компанії зможуть здійснювати й іншу діяльність з відповідними обмеженнями.

Крім того, змінюється підхід до ліцензування. Закон дає можливість відійти від ліцензування окремих видів фінансових послуг, а натомість здійснювати комплексне ліцензування виду діяльності фінансової установи одночасно з включенням такої установи до відповідного реєстру. Це спростить процес доступу на ринок і підвищить ефективність регулювання.

Небанківський фінансовий сектор:

Раніше в Національному банку України заявляли, що очікують прийняття Верховною Радою законопроекту №5065, зазначивши, що він є першим з низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку в Україні небанківського фінансового сектора.

Автор: Дмитро Шварц