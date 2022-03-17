Сирійським бойовикам обіцяють, що вони виконуватимуть поліцейські функції на окупованих територіях, але насправді їх залучають до бойових дій.

Російське командування в Сирії отримало вказівку щоденно відправляти на війну в Україну до 300 бойовиків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Командування російської воєнної бази Хмеймім отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків", - йдеться в повідомленні.

При цьому 15 березня для участі в бойових діях проти України з воєнної бази Хмеймім (у Сирії) до Росії було відправлено 150 найманців.

"За інформацією воєнної розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до Росії та Білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 тис. бойовиків", - заявляють розвідники.

"Під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях, тобто суто поліцейські функції. Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило "бойовий дух" сирійців", - стверджується в повідомленні.

Водночас нещодавно до воєнної бази Хмеймім з Росії прибули понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України.

"Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців та призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях. Серед сирійських бойовиків навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва. Частина найманців розглядають відправку до Росії та Білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції у країни ЄС", - заявили у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські розвідники розповідали, що РФ відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії та готує бійців з Лівії.

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