Додаткові витрати підкреслюють зростаючу для Володимира Путіна вартість війни проти Україні.

Росія збільшила свій державний бюджет на 2023 рік як мінімум на 3,4 трильйона рублів (близько 37 мільярдів доларів). Це ще більше посилює інфляційні ризики в перегрітій економіці країни-агресора і підкреслює зростаючу для Володимира Путіна вартість війни проти України.

Як пише Financial Times, за останніми офіційними даними, у 2024 році Мінфін очікує, що витрати досягнуть 32,5 трлн руб., що майже на 12% більше запланованих спочатку 29,06 трлн руб.

Додаткові витрати без одночасного зростання очікуваних доходів вказують на те, що військова машина РФ споживає все більше коштів, розширюючи інфляційну спіраль, яка, за визнанням чиновників, створює макроекономічні ризики для країни.

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Збільшення витрат відбувається усупереч запевненням президента Росії Путіна та інших чиновників про те, що величезний дефіцит бюджету в 1,76 трлн руб., який Кремль створив у січні, був тимчасовим.

Замість цього витрати російського бюджету в жовтні зросли на 29% в річному численні, говорить керівник відділу макроекономічного аналізу московської брокерської компанії "Фінам" Ольга Біленька. З урахуванням того, скільки Росія уже витратила, витрати за листопад і грудень можуть скласти 7,3-8,2 трлн рублів, або близько 23-25% річних витрат, додала вона.

Без одночасного зростання доходів дефіцит російського бюджету збільшиться до 3 млрд руб., або 1,8% валового внутрішнього продукту, в порівнянні з дефіцитом в "один з невеликим відсотка", який міністр фінансів Антон Сілуанов передбачав минулого місяця.

При цьому, нові цифри все ще нижче 2-відсоткового дефіциту, який чиновники спочатку планували на цей рік. Це вказує на те, як останнім часом доходи країни-терористки відновилися через зменшення знижки на нафту марки Urals-Brent, ослаблення рубля і зміни в оподаткуванні експорту нафти.

Але поповнення бюджету, імовірно, означає, що Кремль додав нові, нерозкриті витрати до наступного року, коли Росія вже планує величезне збільшення оборонного бюджету для фінансування війни, зазначає Financial Times.

"Перенесення витрат на кінець року - це стандартне прокляття російської бюджетної системи", - сказала Олександра Прокопенко, науковий співробітник-нерезидент Carnegie Russia Eurasia. Вона додала, що цього року міністерство фінансів спробувало вирішити цю проблему, перенісши більшу частину витрат на перший квартал 2023 року. Але необхідні додаткові поповнення.

Частина додаткового фінансування може бути використана у зв'язку з очікуваним оголошенням про те, що Путін буде балотуватися на шостий термін на посаді президента, можливо, продовживши своє 23-річне правління як мінімум до 2030 року, сказала Прокопенко. "Людям потрібно платити, щоб вони не входили в Новий рік з порожніми кишенями", - додала вона.

Величезне зростання витрат посилило залежність Росії від імпорту, викликало інфляцію і допомогло послабити рубль. Вони також проявили розбіжності між міністерством фінансів Росії та Центральним банком.

Глава Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила, що постійне зростання бюджетних витрат є однією з головних перешкод у боротьбі з інфляцією.

У своєму останньому звіті про грошово-кредитну політику, опублікованому у вівторок, ЦБ РФ неодноразово називав "більш м'яку, ніж очікувалося, бюджетну політику" одним з головних перешкод на шляху до досягнення цільового показника в 4-4,05% в порівнянні з 7-7,05 відсотка в цьому році.

Раніше російський диктатор висловив "стурбованість" з приводу впливу слабкого рубля на рівень інфляції в країні і заявив, що Центробанку РФ і уряду необхідно "координувати свої зусилля щодо зниження інфляції". Однак аналітики відзначають, що залишається неясним, як Кремль планує скоординувати діяльність центрального банку і міністерства фінансів.

"Існує жахлива нестача координації. Права рука стримує інфляцію, в той час як ліва рука постійно збільшує витрати і, таким чином, підживлює інфляцію", - сказала Прокопенко.

Економіка РФ - новини

Як повідомляв УНІАН, державний борг РФ за першу половину 2023 року зріс на 2,2 трлн рублів. Це при тому, що на весь рік були заплановані 2,5 трлн рублів.

При цьому, в одному зі своїх виступів Путін заявляв, що через розв'язану війну проти України Росія нічого не втратила, а поляризація світу нібито пішла їй тільки на користь.

Тим часом, керівництво РФ хоче змусити російських топ-експортерів звітувати перед Центробанком РФ про валютні активи за кордоном. Таким чином планується збільшити фінансовий контроль і зменшити дефіцит іноземної валюти.

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