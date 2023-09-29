Бюджет Росії в першій половині 2023 року виконаний з величезним дефіцитом.

Державний борг РФ за першу половину 2023 року збільшився на 2,2 трлн рублів. На весь рік заплановані були 2,5 трлн рублів, повідомляє "Forbes Росія" з посиланням на дані Рахункової палати РФ.

Зазначається, що держборг збільшився на 10%, і станом на 1 липня, сума запозичень РФ становила трохи більше 25 трлн рублів.

Зросли й витрати на обслуговування державного боргу, на 1 липня вони склали 718,1 млрд рублів (на 4% більше ніж у середині 2022 року та на 42% - у середині 2021-го).

Відео дня

Що стосується самого бюджету Росії, то в першій половині 2023 року він був виконаний з дефіцитом у розмірі 2,35 трлн рублів. При цьому доходи скоротилися на 1,64 трлн рублів (11,7%), а витрати збільшилися на 2,2 трлн рублів (17,5%).

Заява Путіна про війну

Нагадаємо, під час виступу на останньому пленарному засіданні Східного економічного форуму кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що через розв'язану війну в Україні Росія нічого не втратила, а поляризація світу пішла їй тільки на користь.

"Я думаю, що нічого ми не втратили і нічого не втратимо. З точки зору нодбань можу сказати, що головне надбання - зміцнення нашого суверенітету, і це неминучий результат того, що зараз відбувається", - заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини: