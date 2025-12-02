Пропозиція Єврокомісії виходить за межі мандату Європейського Центробанку.

Європейський центральний банк відмовився надати гарантії для виплати "репараційного кредиту" Україні на суму 140 мільярдів євро, який має бути забезпечений замороженими російськими активами.

Як пише The Financial Times, це рішення базується на висновку, що пропозиція Єврокомісії виходить за межі мандату банку.

Зазначається, що країни ЄС мають надати державні гарантії, щоб розподілити ризики повернення "репараційного кредиту". Але, на думку представників Європейської комісії, країни-члени не зможуь оперативно зібрати необхідні кошти. Тому вони звернулися до ЄЦБ з пропозицією виступити "кредитором останньої надії" для бельгійського Euroclear Bank. Але представники Європейського центрального банку відмовили.

Внутрішній аналіз Європейського Центробанку дійшов висновку, що пропозиція комісії рівнозначна наданню прямого фінансування урядам, оскільки Центральний банк покриватиме фінансові зобов'язання держав-членів.

Ця практика, яку економісти називають "монетарним фінансуванням", заборонена в договорах ЄС, оскільки вона може призвести до високої інфляції та втрати довіри до регулятора.

За даними газети, у відповідь на позицію ЄЦБ Єврокомісія розпочала розробку альтернативних пропозицій, які б забезпечили тимчасову ліквідність для підтримки кредиту у розмірі 140 млрд євро.

Репараційний кредит для України - головні новини

Активи російського Центробанку були заморожені у західних країнах після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

У жовтні 2025 року лідери ЄС під час саміту намагалися узгодити план використання 140 мільярдів євро із заморожених російських активів у Європі в якості репараційного кредиту для України. Проте Бельгія, де зберігається значна частина російських грошей, виступила проти.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що план Євросоюзу використати заморожені російські активи для фінансування України може поставити під загрозу шанси на досягнення потенційної мирної угоди.

Україна вимагає від європейських союзників ухвалити політичне рішення про надання репараційного кредиту у розмірі 140 мільярдів євро, що базується на заморожених державних активах Росії, вже у грудні.

