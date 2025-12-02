Бельгія хоче фінансових гарантій від урядів ЄС у сумі понад 140 млрд євро, які можуть бути виплачені протягом кількох днів.

Європейські уряди звинувачують Бельгію в тому, що вона висуває надмірні вимоги щодо гарантій на випадок, якщо Кремль подасть позов через надання Україні фінансування під 140 мільярдів євро заморожених російських активів.

Як пише Politico, це може зірвати переговори щодо плану Євросоюзу надати Києву позику під ці активи напередодні ключового грудневого саміту. Європейська комісія планує найближчим часом оприлюднити правову рамку цієї позики, аби фонд підтримки України не спорожнів у квітні. Лідери ЄС обговорять це на зустрічі у середині грудня.

Зазначається, що репараційний кредит викликає серйозні суперечки з урядом Бельгії, оскільки для фінансування Києва планують використати грошову вартість заморожених російських активів, розміщених на бельгійській території.

На тлі побоювань російської відповіді прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наполягає, щоб уряди ЄС надали країні фінансові гарантії, які перевищують 140 мільярдів євро і можуть бути виплачені протягом кількох днів. Він також хоче, щоб термін дії цих гарантій тривав довше, ніж санкції ЄС проти Росії.

Європейські уряди готові гарантувати заздалегідь визначену суму, але не хочуть погоджуватися на те, що вони називають "відкритим чеком". Чотири дипломати ЄС у коментарі Politico заявили, що не можуть прийняти умови Де Вевера, адже це поставило б фінансову стабільність їхніх країн у залежність від судового рішення, яке може вимагати мільярдних виплат навіть через роки після завершення війни в Україні.

"Якщо [гарантії] безкінечні та безмежні, то у що ми вплутуємось?" - цитує видання одного з європейських дипломатів.

Щоб заручитися політичною підтримкою, Єврокомісія показала деяким послам ЄС частини законодавчої пропозиції, однак конкретну суму гарантій у документі поки що не заповнено.

За відсутності прогресу найімовірнішою альтернативою може стати випуск додаткових боргових зобов’язань Євросоюзу для покриття бюджетного дефіциту України. Однак ця ідея не користується популярністю серед більшості урядів ЄС, адже передбачає використання коштів платників податків.

Репараційний кредит для України – останні новини

Європейські партнери хочуть надати України 140 мільярдів євро із заморожених російських активів у Європі в якості репараційного кредиту. Проте Бельгія, на території якої знаходиться більша частина активів, виступає проти. Основна причина – побоювання щодо майбутніх позовів РФ проти країни. Через це Бельгія вимагає у ЄС гарантій виплати цієї суми.

Країни Європейського Союзу дедалі сильніше тиснуть на Бельгію, вимагаючи пояснити, що вона робить із податковими доходами від заморожених російських активів на 140 мільярдів євро, які зберігаються в Брюсселі.

ЄЦБ відмовився надати гарантії для виплати "репараційного кредиту" Україні на суму 140 мільярдів євро, який має бути забезпечений замороженими російськими активами. За даними The Financial Times, це рішення базується на висновку, що пропозиція Єврокомісії виходить за межі мандату банку.

