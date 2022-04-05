Станом на 5 квітня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становить близько 136 млн грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.
"Національний банк інформує про стан спеціального рахунку для допомоги армії та рахунку Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб. На спецрахунку для потреб військових залишилося 136 млн грн – потрібна подальша підтримка", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в цілому Національний банк вже перерахував на потреби військових 14,35 млрд грн.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.
- Станом на 31 березня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становив близько 536 млн грн.